Strade chiuse per il cantiere

Per consentire i lavori di ristrutturazione della piscina Tosi sono stati prorogati i divieti di transito e sosta in via Buonarroti e via Sarteschi. In questi giorni al cantiere dovranno arrivare materiali utili al completamento del restyling, per questo si è reso necessario liberare le strade interessate dal passaggio dei mezzi pesanti che dovranno scaricare questi materiali. Per questo con questo nuovo provvedimento il comando di polizia municipale ha istituito dalle 8,30 di oggi alle 20 di martedì primo aprile un divieto di transito e sosta con rimozione per tutti i veicoli in via Buonarroti, nel tratto compreso tra via del Cavatore e via Sarteschi, e un divieto di transito per tutti i veicoli in via Sarteschi nel tratto compreso tra via Verdi e via Buonarroti. I divieti saranno attivi per il tempo strettamente necessario al passaggio della piattaforma utilizzata per le lavorazioni. È stato anche istituito un divieto sosta ambo i lati con rimozione per tutti i veicoli in via Sarteschi nel tratto compreso tra il passo carraio numero 1256 e via Buonarroti. Questi divieti sono un chiaro segnale che i lavori alla piscina di via Sarteschi sono finalmente ripresi e tutti si augurano che l’impianto comunale riapra il prima possibile.