Strade a buchi, il Comune paga Un’analisi sugli incidenti provocati dalla negligenza

Una media di 150 incidenti l’anno che coinvolgono il Comune di Massa perché i danni subiti dai mezzi, nella migliore delle ipotesi, ma anche dalle persone sono dovuti a ‘negligenze’ di palazzo civico: asfalto groviera, avvallamenti, segnaletica alterata e non visibile sono solo alcune delle cause dei sinistri che alla fine pesano per migliaia di euro sulle casse comunali perché non tutto è coperto da polizza assicurativa. Sono i dati che emergono dal report elaborato dalla compagnia assicuratrice WillConsulting Srl per conto del Comune di Massa e che finiscono al centro della discussione politica grazie al consigliere di opposizione del gruppo ‘Massa è un’altra cosa’, Ivo Zaccagna.

La compagnia che ha redatto il report gestisce i sinistri in cui è coinvolta direttamente l’amministrazione comunale, includendo solo quelli conclusi con un risarcimento per i cittadini, secondo Zaccagna "apre un orizzonte molto ‘sinistro’ dal punto di vista della sicurezza e delle finanze pubbliche. Sono ben 432 le pratiche concentrate, quasi nella sua totalità, nel triennio 2021-2023". Il report si ferma a luglio 2023, in pratica al primo semestre. Infatti sulle 432 pratiche, oltre 300 riguardano gli anni 2021 e 2022, una media di oltre 150 all’anno di cui quattro su cinque alla fine sono a gestione diretta di palazzo civico. Nei primi sei mesi del 2023 erano già stati oltre un centinaio, quindi si presume che la media sarà mantenuta a fine anno.

L’incidenza maggiore deriva proprio da problemi che riguardano la gestione delle strade: più di un terzo, 162 sinistri per il 38% del totale, derivano da buche nell’asfalto. Al secondo posto avvallamenti o dislivelli: 96 casi, il 22% del totale sul triennio. Quindi alterazioni della sede stradale (80 casi), oggetti caduti o abbandonati (36), cattiva manutenzione (20). Sono invece una quarantina l’anno i casi che vengono respinti, ma molti altri sono liquidati e tante istruttorie sono ancora in corso. un altro dato statistico evidenzia un’incidenza crescente a settembre. Numeri che per Zaccagna sollevano un problema sulle condizioni della viabilità a Massa perché in caso di incidente dovuto a problemi sulla strada "l’iter per la pratica non è semplice, e spesso non viene preso in considerazione dalla vittima, nonostante l’accadimento del sinistro". Incalza dunque l’amministrazione su alcuni temi chiave: "Le voci di maggiore criticità riguardano buche e avvallamenti, da cui si deduce lo stato del manto stradale in tutto il Comune e la pericolosità per i cittadini, specie per gli anziani che vanno incontro a conseguenze serie. L’esborso di soldi pubblici è notevole e le risorse appaiono non gestite bene, visto il numero dei risarcimenti effettuati e gli interventi di sistemazione non sistematica messi in atto, evidentemente non sufficienti o efficaci". E poi c’è l’aumento c’è l’aumento dei premi assicurativifranchigie.