"Strada e marciapiedi dissestati a Turano. Nessuna protezione, i pedoni sono a rischio"

Le criticità e i problemi della frazione di Turano in un’interpellanza presentata dal consigliere comunale del Pd Daniele Tarantino per chiedere provvedimenti al sindaco e al presidente del consiglio. "Purtroppo sono molte le segnalazioni dei residenti – commenta il consigliere – tra cui la pericolosità del marciapiede e la mancata manutenzione della strada. In caso di pioggia la strada in certi tratti diventa un lago e, costeggiata dal marciapiede, diventa rischioso per i pedoni, tra l’altro non protetti nonostante la strada sia molto trafficata, anche e soprattutto da mezzi pesanti che sfiorano le abitazioni". Tarantino chiede all’amministrazione maggiore attenzione per la frazione.