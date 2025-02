Storie di donne nell’opera ’Missitalia’ di Claudia Durastanti

Sabato alle 17 nella sala Gestri della biblioteca civica sarà presentato ‘Missitalia’, il volume di Claudia Durastanti che ha vinto l’ultima edizione del premio internazionale ‘Mondello’. L’autrice nata a Brooklyn, scrittrice e traduttrice italiana con cittadinanza statunitense parlerà del volume in dialogo con Antonio Celano. Si tratta del penultimo appuntamento della rassegna ‘Il Pensier Lib(e)ro’ organizzata dall’associazione Qulture. Secondo il New York Times: "Claudia Durastanti è una scrittrice in grado di intercettare alla perfezione gli errori, i silenzi e le lacune che nascono in tutte le relazioni. ‘Missitalia’ si struttura in tre parti collegate tra loro, che si svolgono in momenti storici diversi e con tre diverse protagoniste".

"La prima, Amalia Spada, è un’avventuriera lontana dai tumulti che agitano la nazione che sta per nascere, una donna dallo spirito irrequieto e temerario. Vive in una casa tra i calanchi lucani diventata un rifugio per creature diseredate e ribelli in cerca di una nuova vita, per ragazze selvatiche e uomini dalla forza mozzata. La seconda protagonista, Ada, si muove negli anni del dopoguerra e della corsa all’energia".

"Giovane antropologa, esplora la Basilicata del sortilegio e del petrolio mentre scopre diverse incarnazioni dell’amore. Cento anni più tardi la Lucania è diventata la base per la colonizzazione della Luna. In questo insediamento avveniristico, si trova A, una donna solitaria e libera che ridà vita a oggetti non più desiderati per conto di un’agenzia spaziale. Nel suo passato c’è stato un marito, ma anche il bisogno di andare lontano; nel suo presente, la voglia di conciliarsi con l’idea della fine". Un’occasione imperdibile quindi per chi desideri approfondire il volume di Durastanti grazie all’appuntamento in sala Gestri.