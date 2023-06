Storie dedicate all’acqua Gaia premia gli studenti

PONTREMOLI

Tre classi, tre racconti e tre incipit diversi. Un’esperienza nel segno della creatività e della fantasia quella vissuta dai bambini delle classi 1A, 1B e 4B della scuola primaria di Pontremoli grazie al concorso “Gaia 2030 Per la scuola” promosso dal gestore idrico. Le tre classi hanno infatti partecipato al contest inviando tre bellissimi racconti, in cui hanno descritto le avventure di Cecilia, della gocciolina Accadueò e degli alieni Mangiacqua. Gaia ha voluto donare alla scuola, così attenta alle tematiche ambientali e sempre molto attiva per queste iniziative, una targa di riconoscimento per ringraziare studenti e insegnanti e ha consegnato a ciascuno bambino la borraccia ecosostenibile Marina e il libro “Acqua in mente”.

Presenti al momento della consegna della targa Simone Tartarini, membro del CdA di GAIA e l’Assessore all’istruzione del Comune di Pontremoli Annalisa Clerici. L’assessore Clerici ha dichiarato: "E’ un onore ospitare Gaia nel nostro istituto in occasione della conclusione del concorso dedicato alle scuole primarie. I bambini hanno fatto volare la loro fantasia nel mondo dell’acqua che è il mondo di tutti noi. Sono riusciti a creare personaggi divertenti ma nel contempo, all’interno delle storie, hanno saputo esprimere l’importanza dell’acqua e la necessità di non sprecarla. Un ringraziamento particolare alle insegnanti che li hanno guidati in questa bella esperienza formativa sia sotto il profilo dell’educazione ambientale che della scrittura creativa".

Simone Tartarini ha aggiunto: "Ringrazio i bambini, le maestre e l’amministrazione comunale di Pontremoli, sempre presente in queste occasioni di sensibilizzazione, per aver colto il vero spirito di questo concorso che tramite la scrittura vuole diffondere un messaggio importante sull’uso consapevole della preziosa risorsa idrica. Per noi è un piacere e una grande soddisfazione confrontarsi con i bambini, i cittadini del futuro". Gaia ha scelto di denominare il concorso “Gaia 2030 Per la scuola” per rimarcare il legame dell’iniziativa con l’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile 2030, sottoscritta da 193 paesi membri dell’Onu. In particolare il gestore intende contribuire al raggiungimento del Target 4.7 dell’Agenda, che mira alla diffusione tra gli studenti della conoscenza e delle competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile.