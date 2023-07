Stipendi da fame e costi che impennano, dibattito con Volpi

MASSA

Prezzi alle stelle, salari da fame. Da tempo si assiste a un aumento dei prezzi che colpisce lavoratori e lavoratrici. Si vede alla pompa di benzina, al supermercato e nelle bollette. "Questo aumento ha portato la Banca Centrale Europea ad aumentare i tassi di interesse, per colpire l’inflazione e “raffreddare i prezzi”e così le famiglie sono colpite anche sui mutui. Ma questo aumento dei prezzi è davvero legato all’inflazione o piuttosto è legato alla finanza? – si chiede l’Alleanza Verdi Sinistra, che organizza un incontro domani – E perché, se si parla di inflazione, gli stipendi continuano a essere fermi al palo e il Governo Meloni si oppone a un salario minimo per legge e a ogni meccanismo di collegamento tra inflazione e stipendi e pensioni?". Se ne parla con Alessandro Volpi, professore dell’Università di Pisa che ha recentemente pubblicato per Laterza il testo “Prezzi alle stelle. Non è inflazione è speculazione” e con Giovanni Paglia, responsabile economia nella segreteria nazionale di Sinistra Italiana e Nicola Del Vecchio, segretario generale della Cgil di Massa Carrara. L’incontro è alle 18 alle Stanze del Teatro Guglielmi. Promosso dall’Alleanza Sinistra Verdi è introdotto da Elena Mosti, che pur non essendo iscritta a quelle formazioni ha accettato di introdurre, perché ritiene che i temi siano centrali per l’opposizione di centrosinistra al Governo Meloni. L’incontro è aperto a tutti gli interessati.