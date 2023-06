Addio a Stefano Preti. Anima della Guinadese e storico volontario: "Sarai sempre con noi"

Pontremoli (Massa Carrara), 17 giugno 2023 - Commozione e grande cordoglio per la prematura scomparsa, a 58 anni di Stefano Preti, già dipendente del Comune di Pontremoli e presidente della Cooperativa La Guinadese. Era una persona molto conosciuta e stimata non solo per l’attività svolta con l’ente locale ma anche per l’impulso condiviso con i residenti alla continuità della Cooperativa La Guinadese che ha 104 anni di vita.

Da questo impegno sono state numerose le attività messe a punto, volte ad animare e rivalorizzare l’intero territorio frazionale. Il sodalizio che ha sede a Guinadi San Rocco ha allargato le proprie attività recuperando l’edificio un tempo utilizzato come ufficio postale all’ingresso del paese facendosi carico di effettuare alcuni interventi di ristrutturazione interna consistenti nella realizzazione di una cucina attrezzata, servizi igienici, impianto elettrico e installazione di alcune unità di riscaldamento. “La Guinadese“ si è preposta finalità importanti redigendo un progetto ad elevata valenza sociale volto a migliorare e offrire nuovi servizi alle persone e in particolare agli anziani residenti, al fine di garantire un miglioramento dell’accesso alle informazioni e ai servizi per la fruizione dei quali allo stato attuale potrebbero accedere soltanto recandosi a Pontremoli. Stefano Preti è stato uno dei protagonisti di questo “rinascimento“.

Lo sottolineano sui social i soci della cooperativa: "A noi hai insegnato tanto, hai preso in mano un gruppo di amici e con la tua gioia, il tuo entusiasmo, la tua voglia di fare ci hai coinvolti tutti per rendere possibile quello che oggi è la nostra cooperativa. E per mantenerla continueremo ad alimentare moltissimi progetti in tuo ricordo. Il tuo esempio, il tuo spirito vitale che hai sprigionato sarà la nostra fonte di ispirazione perché sarai sempre accanto a noi. Per noi Stefano non te ne sei andato, ci cammini accanto e contineurai a farlo ogni giorno, invisibile, inascoltato, ma sempre vicino. Ci stringiamo e mandiamo un grosso abbraccio a Gaia, alla figlia Emma e alla mamma Maria".

Le condoglianze sono state espresse anche dai Fuochisti di San Geminiano e dall’Asd Goodbike. E dalla vicesindaca Clara Cavellini a nome dell’amministrazione comunale: "Non avremmo mai pensato di doverti dire “Addio“ così – ha detto – Con la tua improvvisa assenza hai lasciato un vuoto difficilmente colmabile in noi e in tutta la città. Ci mancheranno la tua competenza, la tua abilità ed estrosità nel risolvere ogni genere di problema pratico sul lavoro, ci mancheranno la tua amicizia e generosa convivialità". Non poteva mancare il ricordo di Maxime Anelli: "La grande esperienza della Cooperativa ci ha visto realizzare un’impresa quasi impossibile a cui forse nemmeno noi credevamo. Lasci un grande vuoto nella nostra comunità che hai fortemente voluto e a cui tenevi tantissimo. Quello che fai in vita echeggia nell’eternità e tu per me sarai ricordato come un grande esempio di determinazione e di fiducia in se stessi. Grazie Stefano".

I funerali per dare l’ultimo saluto a Stefano Preti si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa di Guinadi San Rocco.