Stasera ’Doppio passo’ di Borghini

Stasera alle 19 al cinema Garibaldi si proietta la pellicola ‘Doppio passo’, opera prima di Lorenzo Borghini (nella foto) da una sceneggiatura di Cosimo Calamini e Borghini con Giulio Beranek, Valeria Bilello, Giordano De Plano. Alla prima sarà presente la squadra della Carrarese, la dirigenza e i componenti del settore giovanile. Il progetto è sostenuto da Toscana Film Commission. Il film racconta la storia di Claudio, storico capitano della Carrarese Calcio. Tutto sembra andare per il meglio, ma la tanto agognata serie B però si rivela una condanna: a Claudio non viene rinnovato il contratto per la sua età. Sarà l’inizio della caduta, come atleta e come uomo. Borghini si occupa di film, cortometraggi, format televisivi e pubblicità.