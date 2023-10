Start Medicina", Prevenzione e Cura della Salute Personalizzata"

Va in onda da oggi su Antenna 3 Radio Televisione Toscana Canale 99 “Start Medicina”, una serie di trasmissioni sul tema della prevenzione e cura della Salute Personalizzata. Appuntamento ogni venerdì, da oggi, alle 21,30 (repliche sabato ore 15, domenica 21.20 e lunedi 15) . Conduce Beatrice Bertocchi. L’iniziativa di Antenna 3 d’intesa con il professor Ferruccio Bonino epatologo di fama internazionale e del suo staff della comunicazione, aprirà la serie d’incontri che si presentano molto interessanti dato la competenza degli esperti ospiti. In studio specialisti di alto livello, gran parte dei quali professori universitari e ricercatori. Il tema delle trasmissioni è “Prevenzione e Cura della Salute Personalizzata" intesa come migliore cura.