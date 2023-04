Stamani la commissione per la scelta definitiva

Sulla dislocazione dei banchi della fiera di San Marco sul viale XX Settembre interviene anche il consigliere comunale della Lega Andrea Tosi, per sostenere che la fiera del 25 aprile deve tornare nella sua sede naturale come richiesto dal parroco don Marino Navalesi e da residenti e commercianti del centro storico. "La decisione pare essere quella di mantenere alcuni banchi sul viale XX Settembre disattendendo quanto affermato in commissione dall’amministrazione e disattendendo le promesse fatte. La politica dell’ascolto e della condivisione tanto paventate in campagna elettorale e nelle parole della sindaca Serena Arrighi e della giunta, si è tragicamente sciolta come neve al sole e i cittadini se ne stanno rendendo conto sempre di più. Attendiamo la commissione dedicata a questo argomento – in programma per stamani a palazzo civico – dove la giunta manifesterà le intenzioni definitive. Un mese fa parlando della tradizionale fiera di San Marco – conclude Tosi –la Lega invitava la giunta a predisporre una proposta che tenesse conto da un lato dell’indirizzo di realizzare interamente la fiera nel centro storico di Avenza, e dall’altro di rendere comunque appetibile l’evento da un punto di vista commerciale e rispettando ovviamente i requisiti di sicurezza". Rincara la dose il commissario provinciale Nicola Pieruccini, "La sindaca e l’assessore Lara Benfatto non possono fare promesse per non ricevere attacchi e non avere problemi con la cittadinanza la gente crede nei politici e nelle promesse fatte, soprattutto su questioni importanti come quella della fiera. disattenderle significa tragicamente allontanare ancor di più il cittadino dalla politica".