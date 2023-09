Stadio tutto bianco per Gabriel, morto a 16 anni: "Ovunque andremo, sarai con noi"

Pontremoli (Massa Carrara), 18 settembre 2023 – I palloncini bianchi e gli striscioni. E poi gli abbracci, le lacrime e i sorrisi di incoraggiamento. Ieri mattina lo stadio Lunezia di Pontremoli era pienissimo: sulle tribune tanti sportivi e soprattutto tanti amici di Gabriel Alibeaj, il giovane morto dopo essere rimasto coinvolto in un drammatico incidente vicino casa, a Villafranca. Il giovane era un grande appassionato di calcio, giocava fin da bambino, era molto bravo e apprezzato. Ieri sono ricominciati i campionati giovanili regionali, con le squadre del Lunigiana Pontremolese Under 17 e Under 15 impegnate rispettivamente in casa con il Pietrasanta e fuori casa a Quarrata. La società ha deciso di promuovere un evento dedicato a Gabriel.

La partita dell’Under 17 infatti è stata la prima senza Gabriel, chiamato affettuosamente ‘angelo biondo’. Per ricordarlo e onorarlo bambini, ragazzi, tecnici, amici e tifosi hanno affollato le gradinate, indossando qualcosa di bianco. Una semplice manifestazione di amore e di affetto verso Gabriel e la sua famiglia, ma anche di aiuto e supporto a tutti i suoi compagni che hanno dovuto fare i conti con la sua assenza in campo. Oltre agli amici e agli sportivi c’era anche una consistente rappresentanza di amministratori lunigianesi, arrivati per onorare il ricordo del giovane. Calcio ma non solo, a Villafranca è da poco cominciata una raccolta fondi, promossa da alcuni commercianti, con l’autorizzazione della famiglia, per cercare di aiutarli e donare loro un briciolo di serenità. Diverse le attività coinvolte: la Macelleria Martinelli, la Pescheria Buttini, Punto e pasta, Gran bar, Parrucchiere Cavalli, tutti in Piazza Resistenza a Villafranca. Giocare ieri non è stato semplice, il suo ricordo è ancora vivo: dopo ogni goal, lo sguardo è andato verso il cielo, per salutare Gabriel. E poi quello striscione, scritto col cuore ‘Ovunque andremo tu sarai con noi’.