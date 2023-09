Muore a 16 anni a Villafranca (Massa Carrara): Gabriel Alibeaj caduto dal cassone dell'Ape

VILLAFRANCA (Massa Carrara)

Un angelo biondo volato via troppo presto, Gabriel Alibeaj (nella foto), sedicenne di Villafranca in Lunigiana spirato ieri pomeriggio all’ospedale Cisanello di Pisa, dopo essere arrivato nella notte tra martedì e mercoledì a bordo dell’elisoccorso Pegaso in condizioni che erano apparse fin da subito disperate. Ha lasciato nel dolore più profondo il padre Altin, la madre Imelda e la sorellina Chiara. Tra pochi giorni avrebbe cominciato la terza superiore, frequentava un istituto per geometri. Martedì verso mezzanotte stava rientrando da una serata con amici, due ragazzini sono saliti su un Apecar e uno dietro, nel cassone: era Gabriel, che a due passi da casa è caduto a terra sbattendo violentemente la testa. Gli amici hanno dato l’allarme, la situazione è subito sembrata molto grave: ha riportato un trauma cranico importante, è stato portato d’urgenza con il Pegaso al Cisanello e qui ricoverato in condizioni critiche. Sia mercoledì che ieri era forte la speranza che Gabriel si risvegliasse. Il papà, via social, ha chiesto di pregare per la guarigione del figlio. Poi la terribile notizia della morte in ospedale. "Ringrazio tutti per le vostre preghiere - ha scritto il papà - adesso preghiamo per la sua anima". Commozione in paese, dove il ragazzo era pure apprezzato come sportivo.

Monica Leoncini