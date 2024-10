Stadio dei Marmi pronto entro il 20 ottobre: con il Mantova si gioca in casa

Carrara, 2 ottobre 2024 – Lo Stadio dei Marmi pronto entro il 20 ottobre. Il campo sportivo dovrebbe essere adeguato alle prescrizioni imposte dalla serie B, in occasione della gara calcistica con il Mantova in programma per le 15. Ad annunciarlo è la sindaca Serena Arrighi che ieri ha illustrato lo stato di avanzamento dei lavori. Al lavoro per riaprire nei tempi stabiliti ci sono diversi tecnici e per raggiungere l’obiettivo sono impegnati diversi enti, tra cui la società sportiva Carrarese calcio, il Comune di Carrara, gli uffici della Lega di serie B, del Coni, e quelli dei vigili del fuoco.

A oggi la stesura del nuovo manto in erba sintetica è quasi ultimata, mentre entro l’inizio della prossima settimana dovrebbe concludersi anche l’operazione di tracciamento delle righe di campo. È invece terminata da giorni la sostituzioni delle nuove luci delle torri faro, e ora si attende che vengano tracciate le righe per l’ultima calibratura. Terminati anche gli interventi di cablaggio dell’anello attorno allo stadio e la predisposizione per la posa dei vari moduli che dovranno ospitare, tra l’altro, nuovi bagni nelle curve, un nuovo spogliatoio e le sala antidoping. Nel piazzale antistante la tribuna si sta invece concludendo la risagomatura dell’aiuola dove, come da richiesta della Lega, verrà predisposta una zona riservata allo stazionamento di mezzi attrezzati per la produzione televisiva. L’intera area sarà poi asfaltata nei primi giorni della settimana prossima. Già pronte anche la sala stampa, le varie postazioni per le telecamere e le platee dove saranno allestite le nuove panchine, mentre ai vari ingressi si sta ultimando la predisposizione per i tornelli, dieci in totale. Quasi terminati, infine, anche i lavori di sistemazione degli spogliatoi. Parallelamente tutti gli interventi che si stanno eseguendo hanno già ottenuto pareri favorevoli non solo dalla Lega di Serie B, ma anche del Coni, mentre la commissione provinciale Pubblico spettacolo si è già riunita la scorsa settimana per un primo esame dei progetti. Nuove riunioni sono già calendarizzate per i prossimi giorni con l’obiettivo di arrivare poi al definitivo sopralluogo tra la fine della prossima settimana e l’inizio della successiva.

Complessivamente il Comune sta investendo più di 1,5 milioni di euro per la sistemazione dello stadio dei Marmi. “Per prima cosa ci tengo a ringraziare tutti i tecnici del Comune che da mesi ormai stanno seguendo questo intervento sotto ogni punto di vista con grandissima professionalità e impegno – dice la sindaca Serena Arrighi –. Grazie anche alla Carrarese e alle tante persone coinvolte in ogni fase di questi lavori: siamo ormai al rush finale ed è importante che adesso tutti compiano un ultimo sforzo per raggiungere l’obiettivo. Vogliamo che dalla prossima gara la Carrarese torni a giocare nella propria casa, e pur di riuscirci tutti ci siamo messi in gioco investendo tanto sia dal punto di vista economico che di impegno personale. Le richieste da soddisfare erano tante, molte di più di quante avevamo previsto inizialmente, ciononostante tutti noi ci siamo fatti trovare pronti e ora finalmente, il traguardo è vicino”.