Stadio dei Marmi: al via i lavori per la postazione disabili e la scala antincendio

Partono oggi i lavori per la postazione provvisoria dei disabili allo stadio dei Marmi. Dopo le polemiche dei giorni scorsi il Comune corre ai ripari e annuncia l’intervento immediato. La notizia è stata data dall’assessore Elena Guadagni nella commissione Lavori pubblici presieduta da Silvia Barghini, in cui sono intervenuti anche i tecnici comunali per un punto della situazione sui lavori allo stadio. Soprattutto dopo che il degrado del nostro campo sportivo è stato diffuso in modo virale da post dei tifosi del Palermo che parlavano di una situazione ''mai vista''.

Il progetto di adeguamento del settore disabili, che era già previsto da tempo, quando la Carrarese militava ancora in serie C, avrebbe comportato in origine una copertura a tettoia in grado di ospitare otto persone in carrozzella. La promozione in serie B e le tante normative da rispettare di adeguamento dell’impianto, hanno poi obbligato gli uffici comunali a rivedere completamente gran parte degli interventi; compresa la zona riservata alle persone con disabilità. Un tema che negli ultimi giorni, tra le segnalazioni di Lanmarco Laquidara e dell’opposizione, passando anche per un video postato dai tifosi del Palermo in cui veniva mostrata la condizione dello stadio, aveva sollevato forti discussioni tra i tifosi e più in genere in città, con la preoccupazione per le condizioni dello stadio.

La nuova postazione per persone con disabilità inizierà dunque a vedere la luce oggi con la posa della soletta in cemento. Una volta terminata, la postazione provvisoria avrà una copertura in vetro, pensata per mantenere luminosa l’area, più una chiusura laterale con lamiere bucate per proteggere dal vento. In commissione è stato più volte precisato che si tratta comunque di una soluzione provvisoria destinata entro alcuni mesi a essere eliminata. Al momento lo stadio è aperto ma in deroga e, in caso di mantenimento della categoria, serviranno ulteriori lavori. In quel caso sarà previsto l’aumento della capienza del rettilineo per arrivare a 5500 spettatori: il minimo di capienza consentito dalla Lega Calcio per un impianto in serie B. Inoltre, come già l’assessore aveva dichiarato, serviranno lavori alla postazione per le riprese televisive e le telecamere della Var, con punti di ripresa specifici che devono rispondere a particolari esigenze. Novità anche per quanto riguarda la curva nord dello stadio.

Oggi, oltre ai lavori per la postazione provvisoria disabili, partiranno anche i lavori di installazione della scala antincendio della curva nord. L’installazione, una volta ultimati i lavori, permetterà alla curva nord una capienza maggiore rispetto a quella attuale, potendo rispondere a maggiori requisiti di sicurezza. Previsti in futuro anche interventi all’impianto di illuminazione, sala spogliatoi, seggiolini e miglioramenti estetici minori per restituire un colpo d’occhio adeguato alla struttura. I lavori, hanno spiegato in commissione i tecnici, potranno essere svolti a settori, evitando così la chiusura dell’impianto e garantendo allo stesso tempo una buona tabella di marcia al cronoprogramma complessivo.