Stabilimento balneare cerca un banconista

Offerte dagli Informagiovani della Versilia.

1 BANCONISTA Stabilimento balneare Quilghini Viareggio cerca banconista cameriere. Gradita esperienza. Da maggio a settembre 2025.Orario da concordare. Per candidature email [email protected]

1 IMPIEGATO Hotel Viscardo Forte dei Marmi cerca impiegato. Registrazione prima nota , controllo fatture, segreteria. Esperienza di 3 anni, buona conoscenza lingua inglese, ottime conoscenze informatiche, possesso attestato di sicurezza sul lavoro. Da aprile a ottobre. Orario part time. Per candidature [email protected]

1 BAGNINO Stabilimento balneare "Bagno Pervinca" a Marina di Pietrasanta cerca bagnino. Sorveglianza, apertura e chiusura giornaliera con pulizia spiaggia. Gradita esperienza, conoscenza lingua inglese. Periodo e do orario da concordare Per candidarsi contattare 3397997036 oppure inviare il curriculum vitae via mail [email protected]