Sportello dedicato per i malati di fibromialgia

Nasce il primo Info point del ‘Comitato fibromialgici uniti’. Grazie alla disponibilità della Pubblica assistenza, anche in città ci sarà uno spazio informativo dedicato a chi soffre di questa patologia. Lo sportello è nella sezione della Pubblica assistenza in via Roma 33, con volontari dell’associazione attivi il sabato dalle 10 alle 11.30, o dietro appuntamento al 3534487348.

"La necessità di un punto informativo sul territorio – commenta la referente provinciale Valentina Del Monte – è stato uno degli obiettivi che ci eravamo posti, perché le persone hanno necessità di essere supportate e informate nelle varie fasi della malattia. Molte persone si chiudono nel proprio guscio, aggravando ancora di più la propria condizione psicofisica". In calendario una serie di incontri di gruppo con medici e consulenti per assistenza nelle eventuali pratiche burocratiche, oltre a iniziative per dare un segnale concreto ai malati, considerata anche la poca conoscenza che c’è dietro questa dolorosa patologia. "La maggior parte delle persone con fibromialgia – prosegue la referente - ha la percezione di smarrimento, per cui il sentirsi accolti e considerati credo sia di fondamentale importanza. Offriamo gratuitamente un aiuto alle diverse necessità e alle diverse domande. Massimo impegno e attenzione verso il riconoscimento della fibromialgia quale malattia cronica invalidante". Il Cfu Italia lo scorso 30 marzo ha presentato un disegno di legge per il riconoscimento della patologia tra le malattie croniche invalidanti, grazie alla disponibilità dell’onorevole Sergio Costa vicepresidente della Camera dei Deputati. Il 31 maggio in diretta sulla pagina Facebook del Cfu, l’onorevole aggiornerà sugli sviluppi a livello legislativo. "Quando ho chiesto al presidente della Pubblica assistenza di Carrara Fabrizio Giromella – conclude - se era possibile trovare un piccolo spazio sul territorio, non ha esitato ad attivarsi fin da subito; lo ringrazio a nome di tutto il comitato".