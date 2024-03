Sportelli digitali di Unione e Sds. Aiuto ai cittadini

Una “Bottega della Salute” attiva da qualche giorno anche nella sede dell’Unione dei Comuni in piazza Gandhi 8 ad Aulla, e una a Fivizzano per aiutare i cittadini con le prenotazioni sanitarie online. Ad Aulla il servizio nella sede dell’Unione è reso possibile dai ragazzi del Servizio Civile Digitale che mettono a disposizione della collettività le loro capacità informatiche. Aiutano i cittadini ad attivare la Tessera Sanitaria Elettronica, fondamentale per avere sempre a portata di mano il proprio fascicolo; a richiedere lo Spid che all’Unione di Comuni è possibile attivare in modo veloce e gratuito, basta avere con sé Tessera Sanitaria e Carta d’Identità. Aiutano anche a prenotare visite mediche, esami e cambiare il medico di famiglia, modificare la fascia economica per i ticket sanitari, utilizzare il sistema PagoPa per i pagamenti alle pubbliche amministrazioni; attivare abbonamenti elettronici di Autolinee Toscane; accedere ai servizi online di Comuni e Unione. Un supporto importante per la popolazione, soprattutto quella più anziana, al quale è ormai richiesto di essere al pari con la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Per usufruire del servizio è possibile recarsi nella sede di Aulla dal lunedì al venerdì (ore 8-13) o telefonare al n. 0585/942095.

Una Bottega della salute anche a Fivizzano su richiesta del sindaco. Da domani (ore 9-12) attiverà il servizio della Sds Lunigiana al Cup, all’ingresso dell’ospedale di Fivizzano, per supportare la popolazione nell’utilizzo del sistema di prenotazione ‘Zero code’. Un operatore sarà presente fino al 5 aprile, dal lunedì al venerdì, poi solo il martedì dalle 9 alle 12. L’operatore inserirà il codice della ricetta dematerializzata, il codice fiscale e il cellulare della persona dove arriveranno, tramite sms le informazioni sul luogo e date scelte dal cittadino per il proprio prelievo insieme al codice della prenotazione.

Nella foto Elena Micheloni in servizio all’Unione dei Comuni