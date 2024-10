Sporcizia e degrado nel giardino dei bambini. La protesta delle mamme

Sporcizia e degrado davanti alla scuola elementare e dell’infanzia ’Carlo Finelli’ di via Marina ad Avenza. Tant’è che le mamme la mattina raccolgono in autonomia bottiglie e bicchieri, ancora pieni di alcolici lasciati da chi bagorda sulle panchine davanti alla scuola. I genitori chiedono che Nausicaa intervenga per risolvere la situazione. A farsi portavoce della protesta è Elena Ferrini, che dice "non dimentichiamoci che la sicurezza dei nostri figli deve essere sempre messa al primo posto". Sul posto nelle corse settimane sono state trovate anche delle siringhe, e spesso la scultura con la ‘mano’ davanti alla Finelli viene usata come tramezzo per fare i bisogni. "Ieri mattina sono arrivata come sempre alle 7,45 e mi sono dovuta occupare personalmente della raccolta di bottiglie di vetro, bicchieri ancora pieni di vino, birre e altri residui alimentari – prosegue mamma Elena –. Oltretutto il portone della scuola elementare rimane chiuso fino alle 7,57 perché l’istituto non vuole responsabilità riguardo ad eventuali infortuni. Quindi non potendo appoggiare gli zaini all’interno, quei bambini che arrivano dieci minuti prima del suono della campanella, non possono neppure posizionare i loro zaini sulle panchine dato che sono sporche e impregnate di alcol e vino".