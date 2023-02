Spiagge sporche, ira dei balneari: "Lo scempio non dipende da noi"

I sacchi che non sono ancora stati ritirati da Asmiu

Marina di Massa, 11 febbraio 2023 – Spiagge sporche da più di due mesi, i balneari: "Siamo stanchi di promesse disattese è giusto che la città sappia che non dipende da noi". In seguito alle mareggiate che da novembre hanno martoriato la nostra costa, oltre all’erosione che ha inghiottito metri cubi di sabbia, il mare ha portato sulla spiaggia diverso materiale, come tronchi e lavarone, rifiuti considerati "speciali" e che quindi necessitano di uno smaltimento dedicato. L’iter prevede che siano Asmiu e comune a dettare le modalità e le tempistiche per la raccolta e il relativo smaltimento di questo materiale che si trova sulla costa massese. Il compito di pulire le spiagge è dei concessionari che debbono aspettare il permesso a procedere con la pulizia proprio dagli enti competenti. "Le spiagge sono sporche – dichiarano gli operatori del Consorzio balneari Massa –, ma gli amministratori non ci mettono nelle condizioni di poter rimuovere i rifiuti dall’arenile. Siamo stanchi delle solite promesse non mantenute. Da più di tre anni incontriamo regolarmente i rappresentanti di Asmiu e del Comune, con riunioni finalizzate alla massima collaborazione per poter essere in grado di fare la nostra giusta e doverosa parte nel decoro della cosa pubblica,...