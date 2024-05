"Spiagge libere comunali. Si torni alla gestione diretta"

"Utilizzare gli incassi dell’imposta di soggiorno per tornare alla gestione diretta delle spiagge libere comunali". La proposta è del Polo Progressista e di Sinistra. "Il 93% del litorale massese è in concessione a privati e le spiagge libere sono sempre meno. L’area davanti alla ex colonia Torino è interdetta da anni. Negli ultimi giorni poi è scoppiata il caso della spiaggia libera comunale attrezzata al Fortino". Il Polo critica la gestione del Comune definendolo "speculatore finanziario che ha ceduto tratti di spiagge libere in cambio dell’azzeramento dei costi di pulizia e guardianaggio, con relativi posti di lavoro, o di canoni da 80/90 mila euro all’anno per la gestione di spiagge comunali attrezzate con tutti i vincoli del contratto".