Spettacolo annullato e rimborsi

Lo spettacolo “Giulietta e Romeo – stai leggero nel salto“ con Roberto Latini, annunciato a Teatro dei Servi, domenica 23 marzo, per motivi organizzativi, è stato annullato e rinviato alla prossima stagione teatrale. Gli spettatori in possesso di un tagliando di abbonamento (Contemporaneamente a Massa) o di un biglietto per la recita potranno chiedere il rimborso da oggi fino a lunedì 31. Gli abbonati della formula Contemporaneamente a Massa potranno chiedere il rimborso del rateo abbonamento in biglietteria del teatro presentando il tagliando originale. Quanto agli spettatori che hanno acquistato il singolo biglietto per lo spettacolo, potranno richiedere da oggi fino a lunedì 31 il rimborso con le seguenti modalità: coloro che hanno acquistato il biglietto alla biglietteria del teatro Guglielmi dovranno presentarsi in biglietteria con il titolo originale (biglietto); coloro che hanno acquistato biglietti online e nei punti vendita Vivaticket potranno richiedere il rimborso online.