Spazio al dialetto. Da Rc Music ad Avenza parata di poeti

Secondo appuntamento del ciclo ’Tutti i dialetti sono metafore, tutte le metafore sono poesia’. Sabato alle 17 a Rc Music di Avenza, dopo il successo dell’ appuntamento organizzato da Gaia Greco e Marina Pratici, si riparte con artisti di diverse espressioni. L’evento, che si avvale del patrocinio della Regione e della collaborazione di varie associazioni (Culturalmente Toscana e dintorni, Rc Music, International Academy, Woman for culture and for peace, ‘ Le Nove Muse ‘, Ciesart, Unión Mundial de Poetas por la Paz y por la Libertad), si aprirà con i saluti del consigliere regionale Giacomo Bugliani e della consigliera comunale Brunella Vatteroni, e l’intervento cui fdi Marina Pratici. Si parlerà poi di ’Genta d’Marina’ con Antonio Crudeli. Nelle vesti di conduttrice, Gaia Greco, presenterà gli artisti . Renzo Cantarelli e Fabio Ussi si occuperanno dei contributi musicali, mentre Michele Cantarelli sarà alla regia. In mostra le opere di Marcella Cardone, Giovanna Capovani, Anna Maria Lenzetti, Barbara Peracchi e la perfomance dell’artista Filippo Papa. Spazio alla poesia con la partecipazione dei poeti: Marco Alberti, Dino Stefano Bertelloni, Maria Antonietta Bonaldi, Giovanna Capovani, Benedetta Cardone, Stefano Carloni Davide Ciardiello, Alma Vittoria Cordiviola, Emanuela Cordiviola, Dino Eschini, Angela Maria Fruzzetti, Lorenzo Landini, Pietro Marchini, Franco Menconi, Barbara Molinari, Roberta Pisani, Elisa Rossi, Edoardo Sisti, Donatella Terilli, Brunella Tornaboni, Giorgio Valdettari. " Siamo felici – dichiarano le organizzatrici – della grande adesione al nostro progetto: in un momento di impoverimento della lingua, riscoprire le radici linguistiche identitarie dei luoghi è atto dovuto, dal valore educativo e unitivo". Sono in programma numerose tappe e si sta lavorando a un’antologia includente tutte le poesie in dialetto presentate nel ciclo di incontri.