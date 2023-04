Spazi per lo Zaccagna, soluzione in house Parte il restyling della ’vecchia’ palestra

di Alfredo Marchetti

Giorni di proteste infuocate nel mondo della scuola. Senza spazi il Salvetti di Massa, niente palestra per i ragazzi dello Zaccagna. Cartelloni contro Provincia e rispettivi comuni, grande preoccupazione per il futuro didattico. Il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti prova a spegnere il fuoco delle polemiche e passa al contrattacco. "Chiedo a tutti un attimo di pazienza. Per quanto riguarda lo Zaccagna la soluzione è già in essere. La palestra che era stata utilizzata negli ultimi anni ha dei gravi problemi strutturali, quindi è allo stato attuale inagibile. Nell’edificio è presente una palestra che oggi è utilizzata come magazzino. Stiamo ragionando di metterla nuovamente a disposizione degli studenti, ma abbiamo bisogno di tempo: vanno fatti i progetti, scelte le ditte. Da parte nostra possiamo dire che i finanziamenti, una volta incassato il parere positivo dei nostri tecnici, li troveremo. La richiesta che faccio alla dirigenza è: liberatela dal materiale che c’è dentro e poi inizieremo l’intervento".

"Ricordo – prosegue – che sullo Zaccagna c’è già in piedi un progetto importante: è stata abbattuta una parte di palazzina. Il problema è che sotto l’edificio gli operai hanno trovato un canale d’acqua. Essenzialmente è stato quello a farci fermare nei lavori. I tecnici stanno ragionando per capire come risolvere questo ostacolo e poi potremo continuare spediti nell’intervento. Il costo totale dell’operazione è di 3 milioni di euro: dopo Pasqua, assieme al Comune di Carrara faremo un sopralluogo per sincerarci dell’avanzamento dei lavori"

E mentre il Comune dovrà risolvere la matassa del sottopasso, un problema che va avanti da anni e che viene chiesto a più riprese dagli studenti dello Zaccagna, la Provincia tiene sotto controllo anche l’altra protesta, quella dal Salvetti: “Anche in questo caso siamo pronti a sistemare i laboratori. Siamo determinati a iniziare i lavori a inizio estate, così che poi gli studenti possano iniziare l’anno scolastico con le nuove aule. Qui c’è stato un cofinanziamento, con 180mila euro messi da palazzo Ducale e 700mila dalla Regione.