Spaccio e furti. Arrestato dai carabinieri

I carabinieri arrestano uno straniero responsabile di furti su autovetture e spaccio di stupefacenti. Qualche giorno fa, i carabinieri della Stazione di Carrara, hanno rintracciato e arrestato un 36enne di origine marocchina, senza fissa dimora, colpito da un ordine di carcerazione del

Tribunale di Massa. L’uomo dovrà scontare la pena in carcere perché riconosciuto

colpevole, con sentenza passata in giudicato, di alcuni furti su auto avvenuti in Via Venezia a Marina di Carrara nel 2014, nonché numerosi eventi di spaccio di stupefacente avvenuti tra Carrara e Massa tra il 2020 e il 2023.

L’arrestato è stato quindi tradotto dagli stessi carabinieri in carcere a Massa dove dovrà rimanere per 3 anni, 11 mesi e 21 giorni per scontare la sua pena.