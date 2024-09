Spaccio alla Partaccia. Nascondeva in casa cocaina e denaro

Quei movimenti strani intorno alla zona dei campeggi, il via vai in apparenza immotivato, non è sfuggito ai poliziotti della squadra mobile che monitoravano il territorio per prevenire i reati. E l’intervento tempestivo degli agenti, oltre ad assestare un colpo allo spaccio di stupefacenti nella zona, ha portato a un arresto, una denuncia e al sequestro di circa un etto di cocaina ben nascosto nella casa di uno di loro. Un’operazione inserita nei servizi di prevenzione mirati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, disposti dal Questore Santi Allegra, durante i mesi estivi quando si sono intensificate le presenze turistiche nella zona marina.

La Polizia ha arrestato un quarantacinquenne di Massa disoccupato e incensurato per violazione della normativa sugli stupefacenti, e il cliente che riforniv, anche lui massese e residente nella zona. Arresti effettuati dagli agenti della Squadra Mobile di Massa durante le fasi di monitoraggio della zona dei campeggi. Gli agenti hanno individuato prima l’acquirente, che girovagava nell’area dei campeggi, richiamati da alcuni suoi atteggiamenti sospetti, e sono quindi arrivati allo spacciatore. Insolito l’andirivieni dell’uomo verso un’abitazione in particolare, distante poche centinaia di metri dai campeggi, scelti come luogo ideale d’incontro grazie alla presenza di molti turisti.

I controlli sui movimenti dei due personaggi hanno spinto gli investigatori della squadra mobile a dare corso a un’immediata perquisizione nell’abitazione del prsunto spacciatore E, durante il controllo, i poliziotti hanno trovato poco meno di un etto di cocaina accuratamente nascosto in un luogo che avrebbe facilmente potuto sfuggire ad occhi meno esperti. Insieme al pacchetto di droga sono stati sequestrati un bilancino di precisione e materiale per confezionamento delle dosi, oltre ad una discreta quantità di denaro contante. L’arrestato è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria e Nei prossimi giorni sarà fissato l’interrogatorio alla presenza dei magistrati della Procura.