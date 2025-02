"Sosteniamo i giovani che cercano verità"

La ricerca della verità che deve guidare ogni giornalista, alla base del sostegno al nostro campionato della Fondazione cassa di risparmio di Carrara. Un ente che da quasi vent’anni promuove la cultura a ogni livello. I canali che usa la Fondazione CrC sono il festival Con-vivere che si svolge ogni anno a settembre con filosofi ed esperti, dall’altra ospitando a Palazzo Binelli mostre, presentazioni di libri, convegni. Una realtà dinamica che offre cultura tutto l’anno, ospitando iniziative di privati e del Comune di Carrara. Non solo, la Fondazione Crc sostiene anche iniziative benefiche e patrocina svariati eventi legati alla promozione del territorio. La scelta di sostenere il campionato di giornalismo rientra a pieno titolo nella mission dell’ente. Il presidente della Fondazione, Enrico Isoppi, ne è convinto. "Dopo qualche anno legato all’incertezza, ci siamo convinti del messaggio e dello scopo culturale e sociale – dice il presidente Isoppi –. Il valore dei quotidiani è inestimabile, e di fronte alle difficoltà che stanno avendo i giornali abbiamo deciso di promuovere i giovani per continuare ad avere notizie certificate. Una motivazione che ha portato anche altre Fondazioni a sostenere il progetto. La Nazione è media partner di Con-Vivere e siamo uniti da serie motivazioni". Insomma sostenere i giovani verso quel cammino che li porterà alla maturità. "E poi abbiamo deciso di sostenere l’iniziativa per consentire ai ragazzi e alle ragazze di acquistare gli strumenti culturali ed etici – va avanti Isoppi –, che serviranno loro per andare a scoprire le verità, in autonomia e senza condizionamenti. Si tratta di un progetto che rientra appieno nella missione della nostra Fondazione di origine bancaria, che è quella di promuovere la crescita culturale e sociale in generale, e in particolare nel territorio di nostra competenza. Il valore dell’iniziativa e dei giornali, in sintesi, assomiglia all’impegno della Fondazione di sostenere i progetti culturali e sociali del territorio".