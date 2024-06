Sostegno al Cai per il rifugio Conti. I puzzle 3D delle Apuane in dono

La ‘Retedeldono’ a sostegno del Cai di Massa per i costosi lavori di riqualificazione e ristrutturazione del tetto al rifugio ‘Nello Conti’ si rafforza grazie al sostegno di Donatella Balloni che mette a disposizione dei donatori i preziosi puzzle 3D delle Alpi Apuane, prototipi ancora in fase di sviluppo per dare "un’ultima spinta per le donazioni del tetto del Conti dato che la campagna termina con giugno", sottolinea Balloni che ha avuto conoscenza delle "spese onerose e delle sorprese sopraggiunte durante i lavori e, dato il mio attaccamento a quella porzione di Vandelli che ha dato anche vita al progetto del puzzle (sto realizzando quella strada sempre in 3D) ho pensato di donare. Le donazioni sono state tante (per ora siamo oltre i 7mila euro ndr), ma questo mese è l’ultimo per arrivare a coprire le spese finali, aumentate a causa delle nevicate che hanno complicato il raggiungimento del Rifugio, rendendo necessario l’intervento dell’elicottero. Sapendo che un volo è costato circa 1.500 euro, e i voli sono stati molti, e che i vari interventi sono stati complessi e onerosi a causa delle continue scoperte strutturali durante il rifacimento del tetto, ho pensato di mettere a disposizione nella rete del dono alcuni dei primi prototipi della collezione colorata del puzzle 3D delle Alpi Apuane. Ovviamente, tutto il ricavato sarà devoluto al Cai".

A disposizione ci sono 3 formelle delle intere Apuane della linea ‘Sunset’ con cornice incisa ispirate all’evento Rosse di Sera, per una donazione di 70 euro. Poi 3 formelle delle mini Apuane, per una donazione di 40 euro. Ci sono anche le formelle delle Apuane Arcobaleno, poi una ‘mini’ ma soprattutto c’è anche il prototipo del puzzle ad incastro tradizionale formato da 100 pezzi tutto a colori, stampato con stampante professionale 3D in materiale biocompostabile in PLA (ricavato dall’amido di mais) per chi donerà 500 euro. Per conoscerli tutti basta contattare Donatella Balloni e il ritiro è disponibile solo alla sede Cai di Canevara. "Questi splendidi prototipi non solo offrono un dettaglio eccezionale dei gruppi montani delle Alpi Apuane, ma sono anche un’ottima scelta per gli appassionati di montagna e per coloro che desiderano un pezzo unico e artistico nella propria collezione" conclude Balloni.