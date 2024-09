Sos rifiuti: è emergenza. Valenti di Nausicaa chiede l’intervento delle forze dell’ordine

Dopo l’ennesimo caso di abbandono di rifiuti il presidente di Nausicaa, Antonio Valenti, dice basta e chiede l’aiuto delle forze dell’ordine per sanzionare i maleducati. A mandare su tutte le furie Valenti è stato il caso dell’isola ecologica di Fossola, che ancora una volta come spesso accade in molte isole cittadine, ha richiesto un intervento urgente per riportare la situazione alla normalità. Immediato l’arrivo degli operatori di Nausicaa dopo l’appello dei residenti che si sono rivolti anche al nostro giornale.

"Non si possono più tollerare per il senso civico e ambientale comportamenti di questo tipo - dice Valenti -, quali abbandoni di ingombranti, materiali vari ed anche pericolosi, rifiuti indifferenziati. Chiediamo più collaborazione dai cittadini per evitare gli abbandoni e segnalare i comportamenti inadeguati. Non è più procrastinabile l’affrontare con risolutezza il problema degli abbandoni - aggiunge -, e dovremmo valutare di intensificare il lavoro fatto assieme alle forze dell’ordine per arginare i troppi comportamenti recidivi nell’abbandono improprio dei rifiuti". "Come evidenziato dai residenti, che ringraziamo per la collaborazione, è alta l’attenzione di Nausicaa sui contenitori per la raccolta differenziata a Fossola - prosegue Valenti in riferimento al caso specifico segnalato da Alessandra Possenti e Vincenzo Passarelli, residenti a Fossola –, soprattutto in via Moneta dove l’isola di prossimità (le batterie di bidoni) è stata accorpata a quella già presente nelle vicinanze del civico 5. L’occasione dello spostamento ci offre l’opportunità di ribadire che le isole di prossimità si rendono necessarie nei casi, come via Moneta e via Montebello, in cui a causa della viabilità è impossibile realizzare un servizio di raccolta dei rifiuti domiciliare, detto ‘porta a porta’. Si ribadiscono inoltre le prescrizioni che gli utenti devono rispettare nell’utilizzo delle isole, ricordando che i cassonetti non sono aperti a tutti, ma riservati ai soli residenti non serviti dalla raccolta porta a porta. Inoltre si ricorda che i rifiuti devono essere conferiti, secondo calendario, a ridosso del giorno di raccolta e che non si devono abbandonare sacchi o rifiuti ingombranti, estranei al programma di raccolta. Invitiamo quindi tutti i cittadini a prestare quel minimo di attenzione necessaria a seguire quelle poche regole che ruotano attorno alla raccolta dei rifiuti, perché il decoro urbano si realizza e si mantiene tutti assieme, compiendo ognuno il proprio dovere, nell’interesse della città. Vale ancora una volta l’indicazione che il lavoro del settore igiene urbana - conclude Valenti - ha bisogno del supporto della popolazione, in quanto gli addetti alla pulizia sono un centinaio e nulla possono contro i troppi abbandoni scorretti che avvengono quotidianamente".

Soddisfatto del lavoro fatto da Nausicaa un cittadino di Avenza che ringrazia "per essere finalmente intervenuta nella pulizia sfalcio da via Farini a via Provinciale Avenza-Carrara. L’intervento è stato accurato e ha riportato decoro in una zona che ne aveva bisogno. Gli operatori di Nausicaa hanno lavorato con professionalità e non possiamo che apprezzare la loro attenzione per i dettagli e il rispetto per il nostro quartiere. Spero e speriamo che questo sia solo l’inizio di una cura costante e ‘attesa’ per tutte le nostre strade perché una Carrara più bella è una Carrara più vivibile per tutti".