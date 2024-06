Sos per via Dorsale. "Incidenti a ripetizione e asfalto disastrato. Piano urbano urgente"

Massa, 17 giugno 2024 – A pochi giorni dalla morte di Alessandro Giandomenici, il poliziotto di 53 anni deceduto dopo lo scontro con un’auto mentre viaggiava in moto, Stefano Benedetti in qualità di presidente dell’associazione ‘Massa città nuova’, ha scritto al sindaco Francesco Persiani e al presidente della Provincia Gianni Lorenzetti per segnalare "una situazione di insicurezza nelle strade di Massa".

"Giovedì scorso in via Dorsale è successo un incidente mortale e nella giornata di ieri ( sabato, ndr ) a pochi metri di distanza ne è accaduto un altro abbastanza grave – scrive Benedetti – Incidenti che necessitano di una riflessione sulla sicurezza della viabilità, visto che ’unico Piano urbano del traffico risale a molti anni fa e nessuna delle amministrazioni comunali succedutesi nel tempo, ha provveduto a una nuova stesura adeguandolo alle nuove e attuale esigenze, specie in fatto di sicurezza". "Ritorno sulla questione di via Dorsale-via Massa Avenza per evidenziare alcune criticità esistenti mai superate come l’incrocio via Ricortola-via Massa Avenza – prosegue Benedetti – Un incrocio senza rotatoria e privo di strumenti di controllo stradale. Due strade con un manto stradale perennemente rovinato ma di lunga percorrenza e con le auto che sfrecciano. All’intersezione di via Massa Avenza-via Dorsale, tutti i giorni auto si immettono contro mano, evidentemente per una segnaletica insufficiente".

Benedetti poi evidenzia le criticità dei marciapiedi. "Quelli di fronte alla caserma dei vigili del fuoco e che costeggiano via Dorsale in direzione Carrefour – conclude – sono stati realizzati lato monti, quando le attività e le abitazioni sono tutte lato mare. Scelta che non ha fatto altro che aumentare la pericolosità per i pedoni costretti ad attraversare. Per tutti questi motivi invito il sindaco Persiani e il presidente Lorenzetti a confrontarsi per avviare un percorso tecnico che porti alla stesura di un nuovo Piano del traffico e nel frattempo a intervenire per mettere in sicurezza l’area che ha visto in pochi giorni due gravi incidenti".