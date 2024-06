Muore poliziotto in un incidente in moto, scontro con un’auto. Lascia due figli Massa, lutto per la scomparsa dell’agente delle Volanti Alessandro Giandomenici. Inutile ogni tentativo di rianimazione. Lavorava al commissariato di Carrara. Stava raggiungendo alcuni amici biker quando c’è stato lo scontro