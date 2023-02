Sos degli studenti: "Stop alla plastica"

L’inquinamento ambientale da plastica e la salvaguardia dei mari sono entrati nei programmi di studio degli alunni della scuola media ‘Dante Alighieri’ di Arpiola. E dalle lezioni di educazione civica, prendendo in considerazione l’Agenda 2030, gli studenti hanno approfondito le tematiche arrivando alla conclusione che l’inquinamento da plastica nel mare ha raggiunto livelli allarmanti anche vicino a noi al largo di Toscana e Corsica. E le microplastiche finiscono nei piatti. "Ingerite dai pesci, entrano a far parte della catena alimentare e l’uomo nutrendosi di pesce finisce per cibarsene", scrivono gli studenti in una lettera aperta al sindaco Claudio Novoa e al consiglio comunale.

Sono stati colpiti dalle immagini di accumuli giganteschi di spazzatura e dagli animali marini intrappolati nei sacchetti e nelle reti. "Sappiamo che questo è un problema complesso – proseguono gli alunni – in cui non è sufficiente l’azione di singole persone però pensiamo che ognuno di noi si debba sentire in dovere di fare qualcosa. Per questo oltre ad impegnarci personalmente a casa e a scuola facendo la raccolta differenziata e cercando di ridurre la raccolta della plastica, abbiamo pensato di chiedervi di rivolgere attraverso i vostri canali di comunicazione di rivolgere il nostro appello alla cittadinanza affinché il nostro comune contribuisca a proteggere l’ambiente". E nella seconda parte della lunga lettera elencano una serie di consigli per evitare i appesantire la spesa con i contenitori di plastica. Poi i comandamenti chiave: produrre meno rifiuti, raccolta differenziata, recupero e riciclo. Il sindaco Novoa ha promesso agli studenti il massimo impegno per una sensibilizzazione della cittadinanza a produrre meno immondizia e meno plastica.