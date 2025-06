Sos dall’isola ecologica: "Discarica a cielo aperto". Il Comune: "Vigileremo"

L’isola ecologica di Monti è ridotta a una discarica a cielo aperto. Lo spazio, nei pressi del campo sportivo di Monti, pensato come servizio di prossimità per gli abitanti delle seconde case, è stata presa d’assalto, previa forzatura del cancello, e trasformata da persone senza alcun rispetto in una discarica abusiva piena zeppa di rifiuti, compresi quelli proibiti. Un comportamento inqualificabile, che danneggia l’intera comunità e offende il senso civico di chi rispetta le regole. Non si tratta di una semplice mancanza, ma di un vero e proprio atto di inciviltà che ha conseguenze ambientali, economiche e morali. Chi abbandona i rifiuti in quel modo dimostra non solo disprezzo per le norme, ma anche egoismo e totale indifferenza verso gli altri.

L’amministrazione comunale di Licciana Nardi, con Lunigiana Ambiente, ha deciso di intervenire con la massima fermezza: saranno avviate indagini e verranno sanzionati tutti i responsabili. "È inaccettabile – dichiara il sindaco Martelloni – che nel 2025 si debba ancora assistere a episodi simili. Ricordo che il nostro comune ha un efficiente servizio di raccolta porta a porta e il ritiro degli ingombranti è disponibile su chiamata. Non esistono scuse. Giusto pochi giorni fa abbiamo dovuto bonificare un’area in località Braia dove erano stati abbandonati amianto e carta catramata, un intervento costato oltre 2.600 euro, soldi pubblici che potevano essere impiegati diversamente. Non è giusto che i comportamenti irresponsabili di pochi ricadano sulle tasche di tutti. Ogni sacco lasciato per strada, ogni elettrodomestico scaricato abusivamente, ogni rifiuto gettato dove non si deve è un gesto di inciviltà che deturpa il nostro territorio".

"L’amministrazione non resterà a guardare - aggiunge l’assessore all’Ambiente Luigi Remedi - Licciana Nardi non arretrerà di un passo e non molla. Serrati controlli verranno fatti sugli errati conferimenti dei rifiuti. Soltanto così miglioreremo il servizio. Chi ama davvero questo luogo lo rispetta. Un territorio pulito è un atto d’amore, un dovere civico, e il nostro miglior biglietto da visita. Da oggi, chi non lo capisce dovrà fare i conti con la legge".