Sonda spaziale, fase due Pronti per il nuovo lancio

VILLAFRANCA

Occhi puntati al cielo, stamattina nuovo lancio della radiosonda realizzata dagli studenti dei licei statali lunigianesi: il Leopardi di Aulla, il Da Vinci di Villafranca e il Malaspina di Pontremoli, guidati dalla dirigente Silvia Arrighi. Dopo il primo lancio sperimentale di sabato scorso, che ha avuto un successo strepitoso, stamattina si replica, a partire dalle 9, fino al lancio vero e proprio che avverrà intorno alle 11. Il dispositivo elettronico la settimana scorsa ha raggiunto la stratosfera, circa 35 chilometri d’altitudine, per mezzo di un pallone in lattice gonfiato a elio e ha trasmesso immagini e dati meteo in tempo reale, grazie ad antenne installate a terra.

I ragazzi hanno studiato tutto nel dettaglio, seguiti con passione e competenza dal docente Stefano Gaffi, aderendo al progetto ‘La Radio nelle Scuole 4.0’ promosso dall’Associazione Radioamatori Italiani. Il grande pallone bianco è arrivato nella stratosfera, è stato tracciato e ha trasmesso immagini e dati. Poi è scoppiato e ha iniziato a scendere. I ragazzi, grazie a un’antenna manuale sono poi partiti per andarlo a recuperare, ma purtroppo non ci sono riusciti, dopo un po’ di tempo è stato perso il segnale gps, forse a causa del freddo o di un problema alle batterie, quindi sono tornati a casa. Prima di questo secondo lancio sono stati effettuati nuovi calcoli e apportate alcune modifiche. Non solo, le immagini trasmesse avranno una maggiore risoluzione. Per l’occasione è stata invitata Antonella Martini, lunigianese, docente di Ingegneria gestionale all’Università di Pisa, che, ritenendo importante un dialogo fra l’università e i licei, ha coinvolto i due colleghi della scuola di Ingegneria: Filippo Giannetti, docente di Telecomunicazioni e Giovanni Basso, docente di Elettronica che hanno accolto l’invito.

La squadra resta invariata, i ragazzi che hanno partecipato al progetto hanno instaurato un bel rapporto di collaborazione, pur appartenendo a tre sedi diverse. Questi i loro nomi: Lorenzo Cutaia, Lorenzo Zappalà, Lorenzo Cattani, Paola Zampini, Andrea Scognamiglio, Matilda Castagnola, Sebastiano Maria Rustighi, Dennis Pavel, Giorgio Rossi, Pietro Ferrari, Elena Ferrari, Emanuele Zani, Matteo Amorfini, Lorenzo Lombardi, Matteo Berardi, Giacomo Santini, Angelo Ruggero Campioni, Elia Angelotti, Riccardo Umberto Fregosi, Vittoria Bini, Zeina Diouf, Serena Gaffi, Eva Simonelli.

Monica Leoncini