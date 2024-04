Soliera, fiera sold out. Riti antichi e moderni

La tradizionale Fiera di San Marco di Soliera anche quest’anno ha visto il tutto esaurito. L’antica borgata di fondovalle è stata presa letteralmente d’assalto da migliaia di persone, giunte da ogni dove. Si sentiva comunque parlare principalmente con accento emiliano, girando fra stand e bancarelle; da antica tradizione infatti, la gente dell’altra parte del crinale dopo il Valico del Cerreto, dai paesi di Collagna, Castelnovo Monti, Baiso e Casina, da sempre vedono in Soliera il luogo dove far rifornimento per la famiglia di olio d’oliva, vino e prodotti locali. Inoltre gli allevatori di bovini da carne vengono ad acquistarvi vitelli da ristallo per ingrasso. Quella di Soliera infatti è una delle rarissime fiere dove si ’negozia’ ancora il bestiame: erano presenti quindi bovini da carne, da latte, molti equini e ovini. Erano assenti solo i maiali, la cui presenza era interdetta come misura cautelativa per frenare l’espansione della PSA, la peste suina africana.

"Era freddo, ma il tempo ha retto, non è piovuto- afferma Maurizio Pietrini presidente della Protezione Civile SER Fir Cb di Fivizzano- pertanto l’afflusso dei visitatori è stato incredibile. A supporto dei CC e della Polizia Municipale locale, eravamo presenti con 21 volontari e non è stato facile riuscire a far sì che tutto filasse in maniera dignitosa e che non si creassero ingorghi sulla statale 63 del Cerreto." A causa del grande afflusso, vi sono stati momenti di apprensione per una bimba di 3 anni, straniera, che si era smarrita nella calca.

Sembra che la madre stesse stava provando un abito presso una bancarella, quando la piccola è sfuggita alla sua vista; “inghiottita“ dalla folla, si è allontanata esattamente dalla parte opposta dove si trovava con i genitori. "Fortunatamente è stata notata più tardi da un gruppo di signore – spiega Pietrini – che si sono accorte di questa bimba sola, con l’aria smarrita e in difficoltà. Il loro intervento è stato provvidenziale, l’hanno condotta al nostro centro operativo: quindi abbiamo provveduto , girando fra la folla a rintracciare la mamma che in ansia la stava cercando e a riconsegnargliela. Una vicenda conclusasi con un lieto fine".

Roberto Oligeri