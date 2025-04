Solidarietà L’arte ’sposa’ il Telefono Azzurro

Arte, poesia e prosa per la solidarietà in favore del Telefono Azzurro. Si è conclusa la due giorni di cultura a Villa Cuturi promossa nell’ambito delle iniziative di Ovoquadro16 ispirato alle ‘Macchine di Munari’. Alla "Maratona letteraria di beneficenza", evento collaterale alla manifestazione, hanno preso parte non solo poeti del territorio ma anche persone che hanno portato il loro contributo con una lettura a sostegno del Telefono Azzurro. "Ringrazio il premio letterario Sandomenichino che ha accolto la mia proposta – ha detto Mariagiovanna Guerra, referente provinciale per il Telefono Azzurro che da 16 anni organizza questo evento –. Mi è sempre piaciuta l’idea di intrecciare la cultura con Ovoquadro e quest’anno il connubio con il Sandomenichino ha elevato lo spessore di questa bellissima esperienza". Hanno portato il saluto Dina Dell’Ertole, consigliera provinciale e comunale, Ivo Zaccagna, consigliere comunale, entrambi di ’Massa è un’altra cosa’, e Olga Raffo in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara.

"Sono contento che quest’anno il premio Sandomenichino abbia affiancato una manifestazione di rilievo sociale così alto come Ovoquadro – è il commento del consigliere regionale, Giacomo Bugliani, presidente dell’associazione San Domenichino – . La letteratura è, infatti, un’ulteriore forma d’arte che va ad affiancare le diverse espressioni artistiche che sono già presenti all’interno della manifestazione. Sono contento che siano stati moltissimi gli autori del nostro territorio che hanno aderito a questa ‘due giorni’ letteraria, che sicuramente darà ulteriore lustro a un evento di grande portata come quello che Telefono Azzurro organizza da anni".

Soddisfatta anche la direttrice artistica, Rosaria Bonotti, che con professionalità ha seguito tutta l’organizzazione affiancata da Mariagiovanna Guerra. Molti appassionati si sono alternati per un pomeriggio di condivisione e di solidarietà, presentando le loro opere. Canti e intermezzi musicali sono stati condotti dagli allievi di Scholè: Sofia Neri , Matteo Sportelli, Sara Amati, Sofia Prestileo, Emma Barberi, Beatrice Ciacci diretti da Nicoletta Tonazzini. Si sono esibiti nelle letture: Alina Gjika, Franca Dumano, Matteo Nerbi, Dino Eschini, Sara Chiara Strenta e Gabriele Boni, Martina Alibani, Roberta Pisani, Barbara Molinari, Egizia Malatesta, Marco Alberti, Annalisa Gianfranceschi, Pietro Mallegni, Sonia Cocchi, Antonella Gramigna, Carlo Rivieri, Geltrude Rinaldi, Stefano Bessi Carloni, Joan Josep Barcelo, Anna Marzi, Enrico Tongiani, Alessandra Brenzini, Filippo Papa, Emanuela Cordiviola, Simonetta Sermattei, Caterina Spagnoli, Marco Alberti, Pietro Rinaldi, Elena Medda, Giuseppe Guastini e Alessandro Gasperini.

Il prossimo appuntamento in calendario a Villa Cuturi è per domani, giovedì, alle 16, con ’Favolando’, laboratorio per bambini a cura del centro residenziale e diurno La Missione di Sarzana. Ma è già attesissima la manifestazione conclusiva di Ovoquadro che si terrà domenica prossima con l’asta per le opere e l’estrazione della lotteria per vincere le artistiche uova di cioccolato.