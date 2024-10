Solidarietà Il palazzetto ora ’sente’ meglio

L’Associazione di promozione sociale ’Cio nel cuore’ ha donato un nuovo sistema audio al Palazzetto dello Sport (nella foto). Il progetto ’Diamo voce al Palazzetto’ è stato realizzato dal sodalizio presieduto da Antonella Bonvicini Tassi, che dal 2018 raccoglie fondi da destinare ad iniziative benefiche, assieme a tante società sportive e associazioni del volontariato. C’era da tempo l’esigenza più volte segnalata dalle società pontremolesi di basket e pallavolo di dotare il Palasport di Pontremoli di un attrezzatura con diffusori attivi e sistemi wireless amplificati per dare la possibilità di alzare la qualità della comunicazione nel corso di attività sportive, didattiche, ricreative, culturali in un ambiente in cui i giovani si sentono particolarmente a proprio agio.

Prima c’era un impianto fisso che però richiedeva il noleggio di casse mobili e anche un dispendio economico con risultati poco soddisfacenti. Alla cerimonia del taglio del nastro c’erano tanti sportivi e famiglie di ragazzi che praticano le diverse discipline alla struttura intitola a Marcello Borzacca.

"Diamo voce al Palazzetto è un progetto corale e significativo, a cui tenevamo molto – ha la presidente Bonvicini -, che abbiamo avuto il piacere di condividere con chiama sostenere lo sport, la scuola e le iniziative sociali per la nostra comunità e per questo motivo lo abbiamo voluto dedicare alla memoria dell’onorevole Enrico Ferri che per la nostra comunità ha fatto tanto". Erano presenti anche il sindaco Jacopo Ferri col fratello Cosimo che hanno ringraziato le associazioni per il pensiero dedicato al padre.

Sono intervenuti anche i rappresentanti delle associazioni che hanno collaborato e contribuito a realizzate l’iniziativa: Polisportiva Pontremolese, Volley Pontremoli, Football Club Pontremoli, Associazione Lunigianese Disabili, Associazione San Pedar, Circolo Anspi Centro Giovanile Mons. Sismondo, Compagnia del Piagnaro, Donatori di sangue Fratres Pontremoli, Fondazione Città del Libro- Premio Bancarella, Gruppo Concerto Rock con Sofia Poli e Sonia Zoppi, Panathlon International Club Pontremoli-Lunigiana, Pro Loco Pontremoli, Pro Loco Borgo del Piagnaro Mani e Menti, Radio CB Pontremoli, Smiling Children, Start Working, Unione Nazionale Veterani dello Sport Sezione di Pontremoli, Venerabile Confraternita della Misericordia Pontremoli.

Al termine della cerimonia è stata presentata la prima squadra del Basket Pontremoli alla comunità che dimostrerà tutto il suo valore nell’arco della stagione agonistica.

Natalino Benacci