Sit in di protesta per salvare la primaria

I malumori per il futuro della scuola primaria del Casone, a Marina di Massa, si trasformano ora in protesta vera e propria: è previsto infatti un sit in sabato, alle ore 11, davanti al plesso con l’obiettivo di ribadire l’importanza del presidio scolastico nel quartiere. "Il punto di vista attraverso una protesta civile è un buon modo per fare la differenza – scrivono gli organizzatori –. Tutti presenti, sabato, alla scuola primaria del Casone in via Montessori per affermare insieme il proprio dissenso nei confronti di una negligenza reiterata: è un diritto fondamentale. La nostra scuola non deve essere toccata, non lasciamoci scappare questa grande fetta di umanità che ha in questa scuola la sua dimora".