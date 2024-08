Muore davanti agli amici: il malore mentre è a cavallo. Gestiva un maneggio

Tresana (Massa Carrara), 25 agosto 2024 – Stava andando ad Adelano, per quella che era la sua passione, ma anche il suo lavoro. Si è sentito male all’improvviso e per lui non c’è stato più niente da fare. Tragedia, nel Comune di Tresana, per l’improvvisa e prematura scomparsa di Sirio Tonelli, cinquantenne che è morto ieri mattina, per un attacco di cuore.

Era a cavallo, con altri amici, diretto ad Adelano, dove è in corso la rassegna del Cavallo Bardigiano al Parco Fiera, una tre giorni della tradizionale festa, che affonda le radici nella storia zerasca.

All’improvviso si è sentito male, lungo la strada, a Monte Mirone. Le persone che erano con lui si sono subito accorte che qualcosa non andava e hanno cercato in tutti i modi di soccorrerlo. Per prima cosa hanno avvisato i soccorsi e mentre attendevano il loro arrivo gli hanno praticato a lungo un massaggio cardiaco per cercare di rianimarlo.

Purtroppo a nulla sono valsi i loro tentativi e al loro arrivo i militi della Pubblica Assistenza hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo. Sirio Tonelli era molto conosciuto, soprattutto per il suo lavoro e per la sua grande passione per i cavalli, che lo portava spesso in giro per la Lunigiana.

Era proprietario del maneggio che si trova a Corneda, dove proponeva passeggiate cavallo e varie attività, ha inoltre sempre collaborato a manifestazioni, eventi sportivi o culturali nel Comune di Tresana e non solo.

La sua scomparsa, così inaspettata, ha portato profondo dolore in tutta la comunità. “Ho appreso dell’improvvisa scomparsa di un caro amico - ha commentato il sindaco Matteo Mastrini -, di un padre di famiglia, di un uomo umile e generoso, il nostro Sirio Tonelli. Sono dispiaciuto e sconvolto, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia”.

Tanti i messaggi di cordoglio arrivati per lui e soprattutto di vicinanza per la sua famiglia. “Ciao Sirio - ha scritto un amico - eri un uomo umile e disponibile con tutti, specialmente con i bambini”. “E’ una notizia sconvolgente - ha aggiunto un’amica - le più sentite condoglianze alla famiglia”. “Mi dispiace tantissimo - si legge in un altro post - quante cavalcate hanno fatto i miei nipotini, Sirio era una persona molto disponibile”.

M.L.