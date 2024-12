Sinistra Italiana in maggioranza. Un gruppo con due consiglieri nell’amministrazione Lorenzetti

Sinistra Italiana raddoppia ed entra nella maggioranza dell’amministrazione comunale di Montignoso con la consigliera Donatella Berti e la new entry Eleonora Petracci. "Un passo importante verso la costruzione di un’amministrazione sempre più inclusiva e attenta alle esigenze dei cittadini", spiega il partito dopo che, nell’ultima seduta, la consigliera Donatella Berti ha annunciato il passaggio in maggioranza, confermando l’impegno per una politica che ponga al centro i diritti. "Con il mio voto favorevole sul bilancio comunale segno l’ingresso di Sinistra Italiana nella maggioranza del consiglio di Montignoso – ha spiegato –. È una scelta che nasce dalla convinzione che rafforzare il dialogo e costruire una coalizione solida sia il modo migliore per affrontare le sfide che riguardano la comunità. Porterò avanti con coerenza i valori e i principi con cui sono stata eletta, lavorando con passione e responsabilità per il bene comune, mantenendo sempre al centro i bisogni dei cittadini e le priorità del territorio".

Berti ha sottolineato il dialogo costante nei tre anni di mandato, rafforzato "con la vicenda dei beni comuni e della casa rossa", la firma dei comunicati congiunti e la condivisione della delibera di giunta "dimostrazione che con questo centro sinistra è possibile un dialogo e un’azione comune necessari per contrastare chi, come la destra, ha mostrato tanta arroganza del potere non rispettando un percorso di mediazione in essere nell’interesse della collettività". La consigliera Donatella Berti sarà anche la nuova capogruppo del gruppo consiliare al quale ha scelto di unirsi Eleonora Petracci, rafforzando la voce progressista all’interno del consiglio comunale. "Per me è un vero ritorno a casa – spiega Petracci – dopo la frattura del 2021 sono contenta di rientrare nel partito che più rappresenta i miei ideali e valori, quelli in cui ho sempre creduto e ho cercato di portare avanti nella mia attività politica. Sinistra Italiana oggi è tornata ad essere parte attiva nella costruzione di un centrosinistra unito annullando le motivazioni che mi avevano portato alla decisione di non rinnovare la tessera, solamente creando un centrosinistra unito infatti si possono arginare le destre". Petracci ha sottolineato il lavoro sinergico con la maggioranza, la necessità "di un dialogo aperto e costruttivo", le priorità per "sostenibilità, inclusione sociale e partecipazione".