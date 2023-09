Sindaco Persiani, silenzio su chiusura Distretto di Via Bassa Tambura

"Non è accettabile il silenzio del sindaco Francesco Persiani sulla chiusura del distretto di via Bassa Tambura – dice Stefano Benedetti, presidente di Massa Città Nova – Non è pensabile che lo stesso non sia stato informato dai dirigenti Asl sul sopralluogo dei vigili del fuoco che hanno accertato una situazione di criticità del terzo piano dello stabile. La conseguenza di questo silenzio e la chiusura improvvisa, genereranno tanti disguidi e quindi disagi tra la popolazione".

"Già ora, la diffusione della notizia ha messo in stato di allarme e preoccupazione la popolazione, soprattutto le fasce più deboli e i telefoni dell’ Asl da stamani sono stati assaliti dai pazienti che devono effettuate visite e controlli in questo periodo. Purtroppo il futuro della nostra città in termini di sanità è davvero incerto, poichè nessuna istituzione si è attivata in tempo per prevenire situazioni che ricadranno inevitabilmente sulla testa dei cittadini, ancor di più sulle persone svantaggiate – attacca Benedetti – Una città dove l’ospedale principale e tradizionale, nonostante tutte le ristrutturazioni fatte, è ormai chiuso da tempo e dove la nuova Casa di Comunità sarà forse inaugurata tra 4 anni. A fine mese chiuderà anche il distretto socio sanitario e i disagi aumenteranno a non finire".