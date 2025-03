Simone Gori nubivago: il catalogo

Al Mudac di San Francesco oggi alle 18 si terrà la presentazione del catalogo ’Simone Gori. Nibivago’ edito da Gli Ori Editori contemporanei. L’assessore alla Cultura Gea Dazzi, la curatrice Cinzia Compalati, Simone Gori e gli Ori Editori contemporanei presentano il primo catalogo antologico dell’artista, bilingue italiano e inglese, di 111 pagine. Il volume è diviso in capitoli che rappresentano i temi centrali della ricerca artistica di Gori, identità, nuvole e fuori schema, e sua peculiarità è quella di raccogliere anche contributi non solo storico-artistici in linea con i temi multidisciplinari della mostra. Oltre al testo istituzionale di Gea Dazzi e critico della curatrice Cinzia Compalati, il libro è arricchito dalla testimonianza del poeta Giuseppe Conte e dalle impressioni della scienziata Antonella Fioravanti. La mostra Pars Caeli di Simone Gori è stata allestita al Mudac dal 13 ottobre al 9 marzo e ha approfondito i temi siderali cari all’artista, omaggiando la spettacolarità della natura e del cielo. Il progetto espositivo è stato l’occasione per realizzare il primo catalogo antologico dell’autore incentrandolo sulla parola nubivago, vocabolo dell’italiano smarrito che evidenzia la prerogativa che hanno gli artisti di vagare tra le nuvole per enfatizzare la potenza del pensiero laterale.