Simbolo nazista al circolo: "E’ una intimidazione"

Scritte contro il circolo Arci 31 Settembre che parla di "intimidazioni naziste". "Durante la notte di Natale – afferma il circolo – sulla porta d’ingresso è stato attaccato un adesivo raffigurante un sole nero, simbolo di cui il nazismo di matrice esoterica si è appropriato durante la Seconda guerra mondiale e che oggi è stato fatto proprio da movimenti estremisti di destra, ben presenti in Italia e a quanto pare anche in città. E’ simbolo di compagini razziste e antisemite su cui antiterrorismo e Procure indagano in tutta Europa. Dalla scorsa estate la città viene riempita di simboli e scritte antisemite. L’amministrazione è stata lenta nel rimuoverle come nel caso di via Europa e dell’ex mercato coperto, mentre in altre zone le svastiche vengono disegnate senza che venga presa una posizione chiara. Equiparare la diffusione di simboli nazisti alla loro cancellazione facendo discendere questo da principi costituzionali è un pericoloso precedente politico nella storia della città e chi afferma ciò si prende le responsabilità politiche, etiche e morali del caso".