Silvia Chiarantini presenta a Fivizzano il suo nuovo libro, "Parkour - La mia cucina sconfinata e in movimento"

Silvia Chiarantini presenta stasera per la prima volta in Lunigiana il suo nuovo libro, che lei stessa descrive come "una scatola di ricette e ricordi". Si intitola “Parkour - La mia cucina sconfinata e in movimento“ e sarà presentato alle 19.30 nel lussureggiante giardino di palazzo Fantoni Bononi, adiacente al Museo della Stampa di Fivizzano. L’iniziativa, promossa dal circolo Arci Agogo nasce, all’interno del Lunigiana Cinema Festival, come opportunità per conoscere altri popoli e culture, passando dalle ricette fiorentine a quelle di paesi lontani, il tutto condito con aneddoti e vissuti della “cuciniera curiosa”, come ama definirsi la Chiarantini. A condurci tra le acrobazie culinarie sarà Francesco Marchese, dirigente Arci, figlio del celebre Salvatore Marchese e a sua volta conoscitore del cibo e delle nostre eccellenze enogastronomiche. Al termine, in attesa della proiezione del film “Talien“ su prenotazione sarà possibile restare in giardino per l’aperitivo Slow Food (348 7722748). Il programma di oggi: alle 18 la presentazione del libro “Una manciata di terra un sorso d’acqua“ di F. Nobili; alle 18,30 in collaborazione con Arci Agogo incontro “Il futuro è mediterraneo”; alle 19.30 il libro di Silvia Chiarantini e alle 21.15 si proietta “Talien“ alla presenza del regista Elia Moutamid.