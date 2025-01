Sicurezza tecnologica. Cinque nuove telecamere per ‘vigilare’ su Aulla

Telecamere puntate sulla sicurezza della città. Sono cinque i nuovi impianti di videosorveglianza che saranno installati nel territorio comunale grazie al progetto “Aulla sempre più sicura” che ha consentito all’amministrazione di aggiudicarsi un finanziamento di 25 mila euro, attraverso un bando della Regione Toscana per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza del territorio. E già in questi giorni è terminata l’installazione delle cinque nuove telecamere che sono state posizionate in altrettante aree cruciali del tessuto urbano comunale. Due impianti sorvegliano ora il Viale Lunigiana che costeggia il nuovo argine del fiume Magra, una riprende piazza Nassirya in prossimità del plesso scolastico che ospita la scuola secondaria di primo grado, una quarta è stata installata nella popolosa frazione di Albiano in località Sottorivazzo, e il quinto a Serricciolo, nei pressi della discoteca Duplé.

"Il Comune di Aulla è quello che registra un numero di reati inferiore alla media – sottolinea il sindaco Roberto Valettini –. Cose gravi, purtroppo, possono capitare ma l’attenzione dell’amministrazione comunale sul tema della sicurezza c’è ed è costante". Le cinque nuove telecamere si vanno ad aggiungere ai 47 impianti di videosorveglianza già attivi e disseminati sul territorio comunale, dal centro cittadino alle frazioni. Una rete di controllo del territorio fatta non solo telecamere e videocamere ma anche di ‘targa system’, tutti impianti collegati alla sala operativa degli uffici della Polizia Municipale aullese. "Aulla è decisamente la città con il più alto numero di telecamere di sorveglianza del territorio – spiega Valettini –. Queste ulteriori installazioni vanno ad implementare l’attività di prevenzione e anche a rafforzare la percezione di sicurezza da parte della popolazione".

Il progetto “Aulla sempre più sicura” è stato seguito in modo particolare dal consigliere delegato alla sicurezza Alessandro Andellini che, con la collaborazione della Polizia Municipale e dei carabinieri di Aulla e Pontremoli, ha valutato i luoghi più idonei per il posizionamento delle nuove apparecchiature. Prima di questo finanziamento, ad inizio anno il Comune di Aulla aveva ottenuto un fondo ministeriale per la sicurezza urbana pari a circa 12 mila euro per l’acquisto di 4 telecamere, due delle quali erano state posizionate sulla facciata del Liceo Classico e altre due sulla facciata di palazzo Centurione. "Quest’ultimo finanziamento – spiega il sindaco Valettini – è derivato dalla nostra adesione al bando ministeriale sulla sicurezza urbana ed il contrasto alla microcriminalità per il tramite della Prefettura di Massa Carrara ed al quale abbiamo partecipato con il nostro progetto “Scuole sicure”".