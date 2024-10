Sicurezza nelle scuole. Azione incalza il governo: "Ci vogliono più risorse"

Azione Massa Carrara chiede al Governo di fare di più per la sicurezza delle scuole. "L’episodio accaduto al Liceo Fermi di Massa – afferma Azione – dove un pannello del controsoffitto è crollato, rappresenta un segnale d’allarme ed evidenzia anche la mancanza di un approccio strutturato e lungimirante da parte del Governo. Le recenti dichiarazioni di Marco Guidi, coordinatore di FdI, sull’importanza della sicurezza scolastica sono condivisibili, ma rischiano di rimanere prive di sostanza senza un impegno concreto e costante per invertire l’attuale tendenza di tagli. La Provincia ha fatto investimenti significativi su alcune strutture, come Barsanti, Tacca e Minuto, ma non è sufficiente. Il Governo deve stanziare risorse adeguate e pianificare interventi a lungo termine".