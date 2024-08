"Siamo di nuovo nel tracciato della Francigena"

Avenza è di nuovo tappa ufficiale della via Francigena. Ad annunciarlo è l’assessore al Turismo Lara Benfatto (nella foto), dopo che l’associazione europea delle vie francigene ha accolto la richiesta presentata dall’amministrazione di Carrara ed è tornata ad inserire Avenza nel proprio itinerario ufficiale. Nello specifico la tappa 25 della via Francigena si chiama ora ‘da Sarzana a Massa via Avenza’, andando quindi a prevedere di nuovo la sosta all’ombra della Torre di Castruccio, dopo che questa nel 2017 era stata cancellata senza preavviso nel corso di una rivisitazione del percorso.

"Questa è davvero una bella notizia per Avenza e per tutta Carrara – commenta l’assessore Benfatto -. Inserendo nuovamente Avenza nel tracciato ufficiale l’Aevf va non solo a rendere giustizia all’importanza e alla strategicità che tutto il borgo ha sempre avuto per i pellegrini che fin dai tempi antichi percorrevano la via Francigena, ma rimedia anche alla scelta, sicuramente poco accurata dal punto di vista storico, che sette anni fa aveva privato all’improvviso il nostro territorio della propria sosta".

"La modifica al percorso è già su tutti i siti ufficiali e presto sarà realizzato uno spazio dedicato ad Avenza all’interno della rivista ufficiale della via Francigena - prosegue Benfatto -. Come amministrazione abbiamo lavorato a lungo per dare seguito alle richieste e ai solleciti che ci sono arrivati dalla Pro loco e dagli abitanti di Avenza e ora siamo davvero molto soddisfatti di avere ottenuto questo risultato. Ringrazio l’assessore regionale Leonardo Marras e gli uffici della Regione che hanno seguito tutto l’iter, l’associazione europea delle vie francigene, il presidente Francesco Ferrari e il direttore Luca Bruschi che hanno accolto la nostra richiesta e a tutti coloro che, come noi, non hanno mai smesso di lavorare per dare ad Avenza il lustro che merita".