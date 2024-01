Si punta sulla Ricicleria. Annullato il progetto del nuovo centro di raccolta dei rifiuti

Le risorse, per ora, ci sono e sono confermate dall’Ato Toscana Costa nel Piano economico di gestione. E’ molto probabile, però, che l’investimento sia destinato a cambiare per indirizzare i soldi sulla vecchia Ricicleria di via Dorsale, dicendo addio a un nuovo centro di raccolta in via Martiri di Cefalonia. Una decisione non ancora definitiva ma che sta maturando, settimana dopo settimana, ormai da un paio di mesi. Lo confermano il sindaco Francesco Persiani e l’amministratrice unica di Asmiu, Sabrina Boghetti. "Purtroppo il primo progetto era elaborato a livello di studio di fattibilità – evidenziano –, quindi non aveva tutti gli approfondimenti tecnici e urbanistici definiti a livello di dettaglio che arrivano solo nelle fasi successive. Siamo riusciti a ottenere tramite Ato Toscana Costa comunque i finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, un milione di euro, per realizzare un nuovo centro di raccolta in via Martiri di Cefalonia, su un’area di proprietà comunale che ben sembrava prestarsi a realizzare un complesso più grande e moderno, dove magari trasferire tutti gli uffici di Asmiu. Purtroppo le successive fasi di progettazione hanno evidenziato criticità che non sembrano superabili".

Si lavora in punta di ‘urbanistica’ e il nodo è quello del terreno in via Martiri di Cefalonia. "Si tratta di un’area verde e come tale a standard pubblico di sostegno all’ambito urbanistico. Abbiamo provato a cercare altri terreni per sostituire questi standard ma non siamo riusciti a trovarne – proseguono sindaco e amministratrice –, quindi da un paio di mesi abbiamo indirizzato la progettazione verso un’altra direzione. Investire il milione di euro nella vecchia Ricicleria, da potenziare e ammodernare. Purtroppo, però, non ci garantirà incrementi volumetrici sufficienti con tutta probabilità a spostare anche gli uffici di Asmiu da via dei Limoni perché gli spazi sono quelli già ben definiti dalla struttura esistente. Una scelta che impone di dirottare le risorse ma che non dovrebbe comportare problemi sulla linea di finanziamento perché comunque viene garantita la creazione di un centro di raccolta potenziato e moderno che supera l’attuale esistente. Il nostro impegno è mantenere questo finanziamento sul nostro territorio riuscendo comunque a dare risposte concrete al tema della corretta gestione dei rifiuti. Il cambio che oggi mettiamo in campo serve a superare un vecchio progetto che, evidentemente, non era stato sufficientemente analizzato da chi lo aveva proposto, mettendo in serio rischio l’intera linea di finanziamento. Noi oggi stiamo lavorando per superare questo ostacolo che ci siamo trovati".

Si punta ancora dunque sulla vecchia Ricicleria che a questo punto dovrebbe subire un totale restyling. Il Piano economico di gestione di Ato Toscana Costa conferma anche un altro milione di euro per Massa. "Si tratta di risorse destinate a potenziare la raccolta differenziata sul territorio – sottolinea il sindaco Francesco Persiani – in parte per investimenti già fatti, come le isole ecologiche, in parte per altri che devono aiutarci ad aumentare la differenziata nelle zone di montagna".

Francesco Scolaro