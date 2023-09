Si perde lungo la spiaggia e cammina 11 chilometri Disavventura per un’anziana

Si è alzata dal tavolo del ristorante nello stabilimento balneare di Tonfano, a Marina di Pietrasanta, in cui la sorella si era goduta le meritate ferie. È andata in bagno, poi il blackout. Una volta uscita si è diretta verso il lungomare, senza farsi notare neppure dai propri parenti. Uno sguardo a destra e uno a sinistra, poi si è incamminata verso nord facendo perdere le proprie tracce. Mandando tutti in apprensione, tant’è che ci sono volute otto ore per ritrovarla visto che la donna, 81 anni, residente a Salsomaggiore (Parma), ha vagato senza meta per ben undici chilometri, fino a Marina di Massa.

La disavventura a lieto fine dell’anziana, donna, affetta da demenza senile, risale a domenica scorsa. In mattinata era scesa in macchina dall’Emilia insieme ad altri parenti per venire a prendere la sorella, che si è concessa una settimana di vacanza soggiornando in un hotel di Tonfano e scegliendo uno stabilimento balneare della zona. Prima di far ritorno a Salsomaggiore il gruppo ha deciso di fermarsi a mangiare un boccone al punto ristoro dello stabilimento balneare, a quell’ora pieno di gente. Poi, intorno alle ore 14, l’anziana di 81 anni si è alzata per andare in bagno: nessuno poteva pensare che di lì a poco sarebbe sparita nel nulla.

A causa forse anche della folla, la donna si è allontanata dal bagno senza che nessuno se ne rendesse conto. Poco dopo è scattato l’allarme, visto che non rientrava più al tavolo. Il tam-tam tra i bagnini e nella chat degli albergatori di Marina di Pietrasanta è stato immediato, ma di lei nessuna traccia. Come volatilizzata. Per i parenti sono state otto lunghe ore di angoscia. Poi in serata, verso le ore 22, le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciara la donna a Marina di Massa. Stanca, confusa, ma stava bene. Un lungo abbraccio e poi finalmente il ritorno a casa.

d.m.