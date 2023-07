"Si mandi l’esercito alla mala movida"

Il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, Lorenzo Baruzzo, chiede l’intervento dell’esercito per arginare la mala movida a Marina. Baruzzo invita la sindaca Serena Arrighi a prolungare l’orario di lavoro della polizia municipale fino alle due di notte. Come ogni anno nel fine settimana i ragazzi che frequentano le strade adiacenti alla movida fanno discutere per i loro comportamenti, tanto che i residenti si sono rivolti ad un legale per tutelare la loro tranquillità. L’appello di Baruzzo al prefetto Guido Aprea a schierare l’esercito arriva dopo i tafferugli tra giovani del fine settimana. Secondo il coordinatore meloniano, una maggior presenza delle forze dell’ordine eviterebbe comportamenti incivili da parte dei ragazzini. "Consapevoli che la colpa non sia dei proprietari dei locali ma dell’inciviltà di alcuni giovani – scrive Baruzzo – chiediamo alla sindaca di mettere in atto tutte le misure idonee a prevenire fenomeni che destano preoccupazione tra gli abitanti". FdI torna a chiedere l’istituzione del nucleo di sicurezza urbana della polizia municipale con personale addestrato, e di prolungare la turnazione degli agenti almeno fino alle 2 di notte". Per Baruzzo però è anche necessario aumentare il numero di agenti. "È necessaria anche l’assunzione di nuovo personale – aggiunge –, e si deve chiedere al prefetto un supporto alle forze dell’ordine, magari inviando pattuglie dell’esercito da dislocare come deterrente nelle zone sensibili. Una massiccia presenza di pattuglie miste sul territorio non spaventerà certamente le persone oneste e i giovani che vogliono divertirsi in modo sano e farà percepire un maggior senso di sicurezza a tutta la cittadinanza".