Si gioca, si cresce e si impara con le creazioni di Red glove. Laboratorio in libreria

Domani a partire dalle 10 alla libreria ‘Nuova Avventura’ di via Felice Cavallotti a Marina si gioca con ‘Red Glove’, l’azienda carrarese che progetta e produce giochi da tavolo di strategia. I partecipanti potranno sfidarsi a colpi di divertimento con classici come Vudù, Super Farmer, Aia Gaia, Rush & Bash, Beccato e tanti altri. Sarà l’occasione non solo per divertirsi, ma anche per crescere e imparare: per questo ‘Red Glove’ progetta e produce giochi da tavolo che stimolano nei più piccoli la concentrazione, la logica, l’interazione, nei più grandi la strategia, l’intuizione, la velocità. Il tutto mettendo sempre al primo posto il divertimento.